O Anjo Cahethel rege entre o dia 26 a 30 de Abril a sua essência é Benção de Deus que é essencial ao sucesso de todos os afazeres humanos. Se os nossos projectos estiverem de acordo com a ordem divina alcançaremos o êxito que se multiplicará em nós e nos outros. Assim, se fizermos por estar alinhados com a vontade divina seremos instrumentos de abundância e de gratidão.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Livra-me, Cahethel , da vaidade e eu livrar-me-ei das servidões da abundância.

Na Exortação Cahethel diz-nos: Peregrino, peço-te que sejas o que pelo seu exemplo dignifica todas as coisas, fazendo com que o belo seja o que é justo; o útil o que é necessário e o necessário seja o que deve dar aos teus irmãos e a ti uma maior consciência do Universo.

Os dons do Anjo Cahethel são entre outros: colheitas agrícolas abundantes; inspiração para se elevar e descobrir Deus em nós e nos outros; amor pelo trabalho.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo