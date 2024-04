Há filhos de figuras públicas que querem distanciar-se dos pais para não serem associados aos mesmos e, consequentemente, acusados de serem beneficiados, mas isso não acontece - de todo - com o filho de Usher.

Naviyd, de apenas 15 anos, tirou o telemóvel ao cantor para enviar uma mensagem a PinkPantheress, a sua cantora preferida.

Na mensagem, o adolescente pediu que a artista o seguisse no Instagram, com PinkPantheress a responder com uma gargalhada e com a frase "isto é de loucos".

Usher, quando foi até à sua caixa de mensagens nesta rede social, apercebeu-se da conversa e pediu desculpas à colega de profissão, que de forma muito simpática os convidou para que marcassem presença num dos seus espetáculos. Naviyd, sem surpresa, aceitou o convite e acabou mesmo por conseguir uma fotografia com PinkPantheress.

No final das partilhas, Usher confessou que o filho traiu a sua confiança e que nunca mais irá deixá-lo com o seu telemóvel. Ainda assim, admitiu que apreciou o esforço de Naviyd na procura da concretização de um sonho e na forma criativa que encontrou.

Confira na galeria as publicações de Usher, em que toda a história é relatada pelo artista.

