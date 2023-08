A apresentadora do programa 'Dois às 10' esteve à conversa com Rui Maria Pêgo no podcast 'Debaixo da Língua'.

De segunda a sexta, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos fazem companhia aos telespectadores da TVI durante o programa 'Dois às 10'. A dupla tem vindo a conquistar o público e foi precisamente sobre este desafio que a apresentadora falou durante uma conversa com Rui Maria Pêgo no podcast da rádio Comercial 'Debaixo da Língua'. A comunicadora, de 39 anos, começou por dizer que a mudança para a TVI "foi uma decisão certeira". "Se foi pacífica internamente, talvez já não tanto. Saíres de um sítio onde estiveste 12 anos é difícil. É saíres de casa dos teus pais para ires viver sozinho, por muito que queiras ir, sabes que a vida não vai ser a mesma. Mas eu acho que foi uma boa decisão", defendeu. A convidada garantiu que "está muito feliz" e que a "chateia" saber que há quem não acredite nisto. "É muito bizarro para algumas pessoas porque é que nós gostamos tanto de estar ao pulos e aos saltos às 10h da manhã a comer feijoada. Estou mesmo feliz. Adoro fazer aquele. Adoro fazer aquele horário. Adoro a minha equipa", nota. Confessando que está a viver a melhor fase tanto a nível profissional, como pessoal, uma vez que está grávida de seis meses, Maria Botelho afirmou que se sente "honrada" por saber que o seu programa é a escolha do público. "É muito giro sentir que as pessoas gostam mesmo de nós e de nos ver juntos. Ser a escolha de alguém num horário tão importante, com tanto peso e responsabilidade, é muito especial. É por causa disso que não podemos vacilar", completa.