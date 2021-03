Maria Botelho Moniz aceitou o convite da equipa de reportagem do programa 'VidaVida', da TVI, e partilhou com os espetadores a sua rotina diária enquanto apresentadora do programa 'Dois às 10'.

Maria sai de casa todos os dias às 06h45, toma o pequeno almoço no carro - porque todos os minutos de sono contam - e segue para a TVI.

Na chegada à estação de Queluz de Baixo, Maria faz o teste rápido à Covid-19 e só depois entra na sala de maquilhagem.

Às 08h30 tem a primeira reunião com a equipa e o apresentador Cláudio Ramos. Segue-se a mudança de roupa e o retoque final na maquilhagem.

Chegada a hora de entrar em direto, poucos minutos depois das 10h00, Maria Botelho Moniz tem três superstições: "Entro sempre pela mesma porta, sempre com o pé direito e dentro do estúdio faço sempre o mesmo percurso", conta.

Terminado o programa, às 13h00, segue-se a reunião que faz o balanço do programa do dia e prepara o 'Dois às 10' do dia seguinte. Às 15h00 Maria sai da TVI pronta a rumar a casa, mas ainda com duas a três horas de trabalho para ser feito: é preciso preparar o programa do dia seguinte.

