Maria Botelho Moniz partilhou, este sábado, dia 30 de novembro, um resumo dos últimos dias na sua página de Instagram.

Através de várias imagens e vídeos, a apresentadora da TVI mostrou os melhores momentos que viveu acompanhada das pessoas que mais gosta.

A galeria de fotos começa logo com uma imagem de Maria com o noivo, Pedro Bianchi Prata, onde é possível ver o sorriso rasgado do casal.

O pequeno Vicente, de um ano, também aparece em duas imagens e podemos também ver a apresentadora no estúdio onde apresenta os extras do Big Brother.

