Grávida do primeiro filho, Maria Botelho Moniz tem recebido diversos presentes nos bastidores do 'Dois às 10', da TVI, para o bebé que está a caminho.

Esta segunda-feira, 26 de junho, a comunicadora resolveu usar as redes sociais para tornar públicos alguns dos miminhos que lhe cegaram e que a deixaram de coração cheio.

Tratam-se todos, na verdade, de presentes com significado especial, um deles por ter sido feito por uma fã de 80 anos.

"Obrigada à avó da Kika, que vê todos os dias o programa e que com 80 anos faz todos os bordados da marca da neta The Dream Kika", disse, Maria ao mostrar uma toalha bordada com a frase: "bebé 'Dois às 10'".

"O bebé 'Dois às 10' já tem toalha, só lhe falta ter nome", brincou a comunicadora, que ainda não divulgou o sexo e nome do filho.



© Reprodução Instagram/ Maria Botelho Moniz

Outros dos presentes teve um caracter solidário que deixou a apresentadora comovida.

"A Mafalda foi nossa convidada em maio, faz babetes para ajudar o filho Gustavo que precisa de terapias. A Sofia é nossa espetadora, juntando o útil ao agradável, encomendou-lhe um para me enviar de presente. Quando pessoas boas se juntam, o mundo é melhor", realçou, divulgado a marca Purinha Babetes.

Veja na galeria o vídeo de todos os presentes recebidos por Maria Botelho Moniz.

