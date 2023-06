Maria Botelho Moniz vive uma fase muito feliz a nível pessoal. A apresentadora da TVI está grávida pela primeira vez, fruto do noivado com o piloto Pedro Bianchi Prata.

Antes do início do programa 'Dois às 10', que apresenta ao lado de Cláudio Ramos, na TVI, a comunicadora partilhou com os seguidores da sua página no Instagram um ternurento retrato onde destaca a sua barriguinha, que cresce a olhos vistos.

Os elogios por parte dos admiradores não tardaram em chegar.

"Bebé vai à praia", escreveu Maria, na legenda da publicação.

Veja o retrato:

Leia Também: Cláudio Ramos dá sugestão de nomes de crianças a Maria Botelho Moniz