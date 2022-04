O amor anda no ar! Este sábado, 23 de abril, Maria Botelho Moniz completa dois anos de relação com o piloto Pedro Bianchi Prata, data que o casalinho fez questão de evidenciar nas redes sociais.

Depois da amorosa declaração do companheiro, eis que a apresentadora da TVI decidiu partilhar um retrato mais íntimo no qual os dois surgem deitados numa cama a apreciar a vista do quarto.

Na legenda, a comunicadora escrever "2", acrescentando um emoji em forma de elos.

