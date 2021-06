Maria Botelho Moniz não conseguiu esconder a sua enorme indignação perante um caso que conheceu hoje, dia 2, no programa que apresenta na TVI, 'Dois às 10'.

Trata-se da história de Leandro, irmão de Fabiana, um jovem que ficou tetraplégico e totalmente dependente após sofrer uma agressão na escola.

Fabiana conta o que se passou no dia: "[O Leandro] estava a partilhar um pacote de bolachas com os colegas, até que houve um que lhe tirou o pacote. Após uma discussão, esse colega deu uma chapada na testa do Leandro, que na altura pesava 114 quilos e media 1,85m. (...) Acaba por cair sobre uma superfície dura. Ele, sem contar com a situação, acaba por cair muito mal".

Na época, já depois no hospital, os médicos detetaram uma hemorragia subcutânea de enorme gravidade, que levou o jovem ao bloco operatório cerca de 28 vezes.

Fabiana lamenta a atuação da Escola Profissional Infante D. Henrique, que o irmão frequentava, bem como a falta de apoio da mesma. "Fui tratada como uma criminosa, parecia que era estranho eu entrar ali, que a visibilidade da escola era o principal e eu era sempre colocada numa salinha à parte, para que ficasse ali abafado".

Já no final da conversa e depois da convidada confessar a dificuldade crescente em pagar o acompanhamento de que o irmão precisa, Maria Botelho Moniz afirmou:

"A minha pergunta para esta escola é: o que é que vocês andam a fazer à vossa vida? Porque é esta a imagem pública com que vão ficar. É que deixam os vossos meninos ficar neste estado e não fazem absolutamente nada. Isto é de levar uma pessoa à loucura.

Estou indignada. Não vou deixar o seu irmão sair de onde está. Não vou mesmo. No dia em que lhe falte o que for, pega no telefone e liga para mim, porque o seu irmão vai continuar a ser tratado neste sítio, porque a evolução dele é extraordinária. Se esta gente não quer fazer por ele, faço eu, faz o Cláudio, faz a nossa equipa. Vai ser pago sempre, tem a minha palavra de honra.

Esta gente que se ponha no lugar. Por amor de Deus, abram os olhos e façam alguma coisa. Estou indignada. Tenho vergonha! Vergonha! Acho isto uma loucura".

