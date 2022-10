Maria Botelho Moniz não conseguiu conter as lágrimas esta sexta-feira, 7 de outubro, ao receber em estúdio a família de Alfredo.

"Vocês são uma família absolutamente extraordinária. Vocês imanam amor, está no olhar, no sorriso, nas palavras, na forma como se vão tocando... É tão bonito de observar", começou por referir a comunicadora diante da mulher e das duas filhas do convidado especial a quem foi oferecida ajuda.

Alfredo ficou sem dentes depois de há uns anos ter tido um acidente de mota no qual bateu de frente contra um poste. O doutor João Espírito apressou-se a ajudar e a dar a este homem a possibilidade de ter um novo sorriso.

"Isto comove-me profundamente, mesmo. Acho que se temos a missão de tocar a vida das pessoas, e se temos o privilégio de as poder mudar, e quando essas pessoas só com o olhar mostram tanta gratidão, acho que isto é que é fazer televisão... Isto é que nos coloca aqui", acrescentou Maria, sem conseguir conter as lágrimas, ao deparar-se com o exemplo desta família.

Veja aqui o momento em que a apresentadora se emocionou em direto.

Leia Também: Maria Botelho Moniz diz ao namorado: "Anda para casa que temos saudades"