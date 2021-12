No programa desta segunda-feira, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos foram surpreendidos com o testemunho de uma telespectadora.

Em setembro do ano passado, Andreia foi diagnosticada com um cancro, iniciando assim uma desafiante batalha contra a doença, que coincidiu também com um período de confinamento.

Isolada e a realizar tratamentos, Andreia contou com a boa disposição dos apresentadores do 'Dois às 10' para superar a batalha.

"Transmitiam-me alegria, boa disposição e força para ultrapassar o monstro que tinha na minha vida. Na minha operação, vocês foram as minhas visitas. Devido ao estado pandémico, não podia receber visitas e quando acordei tinha-vos aos dois a visitarem-me no hospital", afirmou.

Perante o testemunho de Andreia, a dupla de apresentadores não conseguiu conter a emoção. Veja abaixo a reação.

