Depois de Cláudio Ramos ter recorrido à sua página de Instagram para falar da pequena Anabela que esteve esta terça-feira no 'Dois às 10', foi a vez de Maria Botelho Moniz destacar a história da menina na mesma rede social.

"A Anabela tem seis anos e o presente mais precioso que pediu nos últimos tempos foi um afia para aparar os lápis. Vive com os pais, os avós e um tio, todos debaixo do mesmo tecto. Um tecto que deixa entrar água, numa casa que precisa de tudo mas onde não falta amor", começou por destacar.

"Tem no Bolinhas, no Snoopy e no Benfica os seus melhores amigos, não fossem eles cães fiéis a este pequeno mundo de palmo e meio. Sonhava ver o mar, visitar os animais no jardim zoológico e nunca pensou sequer na possibilidade da sua casa ser um bocadinho mais confortável", acrescentou, realçando de seguida o deslumbramento da menina com todas as coisas novas que viveu neste dia único.

"Passei o dia com ela e nunca ouvi alguém dizer tantas vezes 'uau'. Tudo é novidade, tudo é incrível, tudo é mágico aos olhos desta menina que hoje expandiu o limite do seu horizonte. Quando me perguntam em tom de estranheza porque gosto do dito 'daytime', está aqui a resposta. Porque posso levar alguém a ver o mar pela primeira vez, testemunhar o brilho no seu olhar ao avistar uma zebra e porque me permite num cruzar de olhares com o meu amigo Cláudio Ramos resolver de mãos dadas a chuva que teima em entrar pelo tecto", escreveu, referindo-se ao valor que foi doado pelos apresentadores à família.

"Porque me dá murros no estômago e me ensina o que é importante. Porque me dá a conhecer milagres de seu nome Anabela", rematou.

