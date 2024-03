Maria Botelho Moniz viveu hoje, 18 de março, um dia marcante. A apresentadora regressou à televisão depois de um período afastada por causa da licença de maternidade.

Maria, que antes fazia o horário da manhã ao lado de Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10', passou agora para os finais de tarde para dar o 'pontapé de partida' ao 'Big Brother - A Escolha'.

"Tenho recebido muitas mensagens ao longo do dia de hoje e nada me deixa mais feliz. Dizer-lhe, também, que fazer-lhe companhia seja em que horário for para mim será um prazer, uma honra e um privilégio. É tão bom estar de volta e na sua companhia", notou.