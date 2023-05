A notícia de um homem esfaqueado em plena luz do dia devido a um desentendimento no trânsito, comentada na crónica criminal do 'Dois às 10', levou Maria Botelho Moniz a confessar em direto ter assistido recentemente a um episódio que a deixou bastante assustada.

"Isto cada vez se vê mais. No outro dia, estava no semáforo e vi um homem a sair do carro, a vir ao carro de trás, a espetar dois socos… Era um senhor velhote que estava no carro à minha frente", contou, sem esconder o quanto a situação a deixou boquiaberta.

"[A pessoa que deu os socos] Meteu-se no carro, foi-se embora! Assim… por nada. É assustador", lamentou.

Ainda no âmbito do mesmo tema, a apresentadora questionou Vítor Marques, inspetor-chefe da Polícia Judiciária, se é possível verificar, através de dados estatísticos, um aumento de casos de violência no trânsito.

"Isto está a aumentar ou é a nossa perceção porque há mais notícias sobre isto?", quis saber.

“Tivemos aqui um hiato com a pandemia que fez diminuir todos estes números e houve menor visibilidade. Regressamos agora à 'normalidade'", explicou o comentador, dando conta de que os números atuais estão cada vez mais próximos daqueles que existiam há cinco anos.

Não existindo uma diminuição substancial destes acontecimentos em relação ao que se verificava antes da Covid-19, significa "que a pandemia não fez alterar a forma como as pessoas encaram a vida".

