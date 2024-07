As férias de Maria Botelho Moniz em Palma de Maiorca já chegaram ao fim, contudo, a apresentadora não resistiu em partilhar com os admiradores da sua página de Instagram um retrato destes dias de sonho passados na companhia do noivo, Pedro Bianchi Prata, e do filho, o bebé Vicente.

Trata-se de uma imagem na qual o casal posa com o menino no local onde ficaram instalados.

"Para a moldura", referiu a apresentadora da TVI na legenda da partilha.

De recordar que o piloto e a comunicadora ficaram noivos há dois anos.

