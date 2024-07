O tempo passa rápido e que o diga Maria Botelho Moniz. O filho da apresentadora da TVI, Vicente, completou esta quarta-feira, 17 de julho, oito meses de vida.

A data foi assinalada pelo pai do menino e companheiro da comunicadora, o piloto Pedro Bianchi Prata, através de um ternurento registo no qual posa com o bebé na casa de banho.

Não ficando indiferente à imagem, Maria Botelho destacou-a na sua página de Instagram, conforme poderá ver de seguida.



© Instagram - Pedro Bianchi Prata

Na galeria poderá ver imagens de Vicente que tem feito as delícias dos papás ao longo dos últimos oito meses.

