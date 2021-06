Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos receberam esta terça-feira no programa 'Dois às 10', da TVI, Marta Lopes - convidada a falar no formato das manhãs sobre a experiência de ficar viúva aos 23 anos.

Avizinhava-se um momento intenso, onde Maria Botelho Moniz teria inevitavelmente de revisitar as suas memórias uma vez que também ela perdeu o amor da sua vida num trágico acidente de viação (em 2014).

Generoso e dono de uma enorme sensibilidade, Cláudio Ramos "pediu licença e levantou-se da sua cadeira". "Achou que faria sentido" deixar Maria "a 'sós' com a Marta que vinha partilhar como viveu a viuvez aos 23 anos".

O momento que se seguiu foi de grande emoção e levou a apresentadora da TVI a usar as redes sociais para agradecer o gesto do companheiro televisivo.

"Quando ele [Cláudio Ramos] sugeriu que ficássemos apenas as duas confesso que o meu estômago deu um flick flack e logo me apressei a perguntar-lhe se voltava se eu precisasse. A maneira como olhou para mim foi resposta suficiente. A conversa aconteceu, a troca de experiências, de emoções, os pontos em comum e aqueles que vivemos de forma diferente. E ele ali ficou, longe mas ao lado, que nem anjo da guarda a assistir, não fosse eu cair", realça num texto que comoveu os seguidores.

"Aguentei-me, dentro do que isso possa querer dizer, e ele manteve-se no lugar de espectador. Mas sei que bastaria olhar para ele que viria a correr. Espero mesmo que ele saiba que se um dia for eu a ter de o segurar, estarei lá que nem bombeira pronta para o resgatar. É só ele olhar para mim", termina.

Cláudio Ramos não ficou indiferente à publicação da colega e amiga e respondeu: "… seguramente que sei".

