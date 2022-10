À semelhança de Cláudio Ramos, também Maria Botelho Moniz destacou um momento do programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, 26 de outubro.

Os apresentadores ficaram a conhecer a história de Gustavo Carvalho, um menino de nove anos que deixou de conseguir andar há dois.

"A história do Guga destruiu-me, confesso. Saímos do ar e depois das fotos e das despedidas escondi-me atrás da bancada da cozinha e chorei como não chorava há muito tempo", revela Maria no Instagram.

"A injustiça de ver a vida de uma criança saudável mudar de um dia para o outro sem explicação, a força de um miúdo de nove anos que segura as lágrimas para não preocupar os pais, a luta de uma mãe pela recuperação, o foco de um pai preocupado, a fé e a esperança a que todos nós nos quisemos agarrar com este testemunho… caiu-me em cima com um peso que me deixou sem chão", continua.

"Vi no Guga os meus sobrinhos, os filhos das minhas amigas, o filho que não tenho e sonho ter. Vi nas lágrimas gordas de todos, os sonhos que ficam em suspenso. Almocei com a minha mãe e chorámos as duas, questionámos a lotaria que a vida é e concluímos - mais uma vez - a benção que é ter uma família saudável", revela ainda.

"Hoje fui ao tapete e a vela que acendo todos os dias ao meu pai, hoje é para o Guga. Que Deus, o Universo, a Ciência, ou seja o que for, tragam de volta ao Gustavo tudo o que a vida já lhe tirou. Tem nove anos. Não encontro sentido nisto. Quanto a nós querido Guga, estaremos à tua espera para te receber como ficou combinado", termina.

