Maria Botelho Moniz não conseguiu ficar indiferente a uma dura revelação que lhe foi feita por Patrícia Cipriano, uma das comentadoras de crime do programa 'Dois às 10'.

A propósito da agressão de duas adolescentes a uma colega à porta de uma escola, cujo vídeo correu as redes sociais, a advogada - mãe de dois filhos adolescentes - revelou-se assustada com o futuro dos mesmos.

"Sinto um terror enorme por aquilo que estou a ver a acontecer aos adolescentes e às crianças. De facto, as redes sociais têm tido um papel pernicioso na educação das crianças. Elas estão a ficar (...) completamente acéfalas, insensíveis, sem valores", argumenta.

Entretanto, revela: "No outro dia peguei no telemóvel de um dos meus filhos e comecei a ver as publicações que estavam ali a aparecer e apareceu-me um homicídio em direto. Alguém filmou um rapaz de joelhos e outro com uma caçadeira matou-o. Mandei aquilo para a Polícia Judiciária e disse: 'tentei identificar onde é que isto foi, porque isto é horrível'. Isto é o mundo que estamos a criar".

Mostrando-se chocada, Maria respondeu: "Que horror!".

"É muito mais premente dizer que o poder político e legislativo têm de urgentemente repensar isto das redes sociais em Portugal e na Europa. Estamos a criar uma geração completamente insensível à violência", lamenta.

Por fim, conclui: "É muito mais importante estar a filmar, fazer um relato e ter milhões de likes. O valor humano contabiliza-se por likes".

