Margot Robbie não entrou numa máquina do tempo, mas fez-nos a todos viajar diretamente para 1964 na última noite.

A atriz, que deu vida à Barbie no filme homónimo, que encheu salas de cinema um pouco por todo o mundo este verão, usou um visual inspirado na icónica boneca nos Gotham Awards, que decorreu na noite desta segunda-feira, dia 27, em Nova Iorque.

Robbie usou um vestido preto sem alças e capa transparente com laço no decote, uma peça da Prada. O look foi inspirado na Barbie de 1964 da coleção Black Magic Ensemble.

No entanto, a atriz diz que não consegue escolher qual a sua Barbie preferida.

"Não sei qual é a minha favorita", afirmou, em entrevista à revista People. "Mas este look foi o preferido da Ruth Handler, a criadora das Barbies. Esta é uma Barbie de 1964 e a Ruth Handler disse que era a favorita dela", acrescentou ainda a atriz.

