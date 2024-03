Margot Robbie voltou a destacar-se com mais um look rosa, desta vez no lançamento do livro fotográfico 'Barbie: The World Tour', que reúne visuais usados pela atriz na sua caminhada como protagonista do filme 'Barbie', de Greta Gerwig.

A atriz, de 33 anos, não faltou ao evento que decorreu na passada quinta-feira, dia 7 de março, na Just One Eye, em Los Angeles, na Califórnia, e usou um minivestido Versace em tons de rosa e prata com uns saltos altos a combinar. O look ficou completo com uma mala Versace transparente.

Além do seu estilista Andrew Mukamal, companheiro deste novo desafio, no evento esteve ainda caras muito conhecidas como Greta Gerwig, Channing Tatum e Hailey Bieber. Veja algumas imagens na galeria.

