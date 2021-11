Margarida Moreira vai receber um novo galardão, desta vez o Prémio Augusta no BragaCine'21. A 19.ª edição do Festival de Cinema Independente de Braga decorre nos dias 27 e 28 novembro e vai premiar a atriz a propósito do filme 'O Último Banho'.

De acordo a nota enviada às redações, juntamente com Margarida Moreira, "serão também agraciados com o ‘Prémio Augusta’ o realizador de 'O Último Banho', David Bonneville, Jerome Blake, ator de 'Star Wars', e Jerome Richards, argumentista de Steven Spielberg.

De recordar que Margarida Moreira é também a protagonista do filme 'Maluda', que foi recentemente transmitido na RTP2.

