Embora goste muito de viajar, Margarida Corceiro não dispensa tempo de qualidade passado em Portugal.

Nesse sentido, a atriz revelou, no Instagram, qual é o seu sítio preferido em Lisboa, a capital portuguesa.

Trata-se do restaurante Seen, situado na Avenida da Liberdade. "Favorito em Lisboa", escreveu Margarida na legenda de uma imagem onde surge no interior deste espaço com uma bebida na mão.