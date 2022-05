Margarida Corceiro viu-se envolvida numa nova polémica. Foram levantados rumores de que a jovem atriz traiu o namorado, João Félix, com Pedro Porro.

Os boatos surgiram depois de este domingo, dia 15, o jogador do Sporting ter oferecido a sua camisola a Margarida logo após o fim do jogo com o Santa Clara - na derradeira jornada do campeonato.

O gesto simpático de Porro fez surgir na internet um vídeo, captado há algumas semanas, onde o jogador do Sporting surge numa discoteca com a atriz da TVI. As imagens deram origem ao boato de que Margarida Corceiro terá traído João Félix com Pedro Porro, motivando uma reação por parte da jovem.

"Mas que poucas vergonhas são estas, Pedro Porro? Estou escandalizada", reagiu Margarida, em tom de brincadeira, ao partilhada as alegadas imagens nas redes sociais.