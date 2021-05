Margarida Corceiro fez as malas e embarcou esta sexta-feira, dia 7, rumo a um destino além fronteiras.

A atriz da TVI registou um momento para as redes sociais no qual aparece na companhia de uma amiga no Aeroporto de Lisboa.

Sem revelar o destino da viagem, a namorada de João Félix aguçou a curiosidade dos fãs. Veja abaixo a publicação.

