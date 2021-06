Mais um capítulo encerrado na vida de Margarida Corceiro. A jovem atriz e modelo despediu-se da sua personagem na novela da TVI - 'Bem Me Quer'.

Este sábado, dia 12 de junho, Margarida fez uma publicação sobre o assunto na sua conta de Instagram onde se revelou grata pela oportunidade que lhe foi dada.

"Ontem despedi-me da minha Constança. A minha Conca (como a tratávamos no backstage). E termino de coração cheio e com a sensação de missão cumprida!", começa por dizer.

"Não me canso de dizer que sou uma sortuda por ter tido a oportunidade de conhecer todos estes 'atorzões', de trabalhar e crescer com eles. Foi quase um ano de trabalho, mas agora que olho para trás, vejo que foi um ano que passou a voar. Fazer 'Bem Me Quer' foi uma aprendizagem constante e assim quero continuar. A aprender! Sempre! OBRIGADA. Até já", completa.

