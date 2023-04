Margarida Corceiro viu-se obrigada a fazer um novo esclarecimento esta quarta-feira, dia 26 de abril. A atriz trocou a imagem de fundo de um telemóvel por uma fotografia onde surge ao lado de Vicente Gil, ator com quem contracena na nova temporada de 'Morangos com Açúcar', e partilhou depois esse registo nas stories do Instagram.

Como seria de esperar, a Internet encheu-se rapidamente de críticas e piadas a este gesto de Margarida, com a atriz a ver-se forçada a justificar tudo no Twitter.

"O fundo de ecrã que postei nos stories é do telemóvel da minha personagem porque eles os dois são um casal na série. O telemóvel não tem cartão, não funciona sequer, daí estar com uma data e hora random [aleatório]. Obrigada", pode ler-se.

Vale lembrar que Margarida Corceiro namora com João Félix, o que acentuou as críticas dos cibernautas.

Veja abaixo a foto em causa, bem como esclarecimento de Margarida Corceiro.



© Instagram/Margarida Corceiro

Leia Também: Vídeo. Atrizes dos novos 'Morangos' cantam e dançam ao som de D'ZRT