Margarida Carpinteiro foi a grande entrevistada de Manuel Luís Goucha esta segunda-feira, 7 de fevereiro, no âmbito de uma conversa onde a aclamada atriz abriu o coração.

Visivelmente emocionada, Margarida lamentou o facto de nunca ter tido filhos, apesar de ser feliz na relação que mantém com o marido há mais de 50 anos.

"Faltaram os filhos. Foi um desgosto. É uma dor para a vida. O que é que vou fazer? Vou para casa. (...) Não há filhos, vou para o teatro", sublinhou, referindo que se refugiu nas artes.

"Sou mãe muitas vezes. Depois já sou mãe e nem é das novelas, sou é das atrizes e dos atores. Porque temos conversas muito sérias e de repente já sei tudo da vida deles. São poucas pessoas, mas tenho-as a sério", sublinha.

Por fim, a entrevistada enalteceu o amor que recebeu dos pais: "Foi pelo amor que eles me deram que aprendi a viver com o amor. (...) Sou normalmente compreensiva com o que as pessoas sofrem, com o que os outros precisam. Estou sempre atenta para que eu não seja nunca o mal dos outros", completa.

