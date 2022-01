Margarida Aranha testou novamente positivo à Covid-19. A antiga concorrente do programa 'Love On Top' está pela segunda vez infetada com o vírus, tal como a própria confirmou através das suas redes sociais.

"Cada dia tenho mais sintomas. Ontem estava melhor, hoje estou pior. Dói-me a cabeça, tenho o nariz entupido, dói-me muito a garganta, muito, muito", lamenta a jovem ao falar aos seguidores.

O pai de Margarida também está com sintomas e ao que tudo indica infetado com o novo coronavírus, apesar de o seu teste ter dado inconclusivo. A mãe da influencer está igualmente doente e a aguardar o resultado do teste, bem como o namorado de Margarida.

