Margarida Aranha resolveu terminar o ano de 2021 com uma reflexão inspiradora onde recorda a superação pela qual passou depois do acidente que quase lhe tirou a vida. Em outubro deste ano, a antiga concorrente do programa 'Love On Top' caiu de uma varanda com cerca de sete metros de altura.

"Não foi nada fácil, mas, com muita força de vontade para que tudo voltasse minimamente ao normal, consegui antes do final do ano recuperar quase a 100%... vá a 80%", começa por referir.

Margarida juntou às suas palavras um conjunto de fotografias chocantes que mostram os ferimentos e lesões que resultaram da queda.

Margarida ficou com braço e perna partidos, anca deslocada, bacia rachada e precisou de ser operada.

"Há coisas que nunca mais vão ser iguais, mas já aprendi a viver com isso. Espero que isto ajude pessoas que estão em situações idênticas a terem força", nota.

"O mais importante na vida é a saúde e aqueles que mais amamos, família, namorado. o meu namorado foi um Homem com H grande e esteve sempre sempre comigo assim como o meu pai, que meteu baixa para tratar de mim dia e noite, bem como a minha mãe - que nunca me deixou e sempre me ajudou. Sou muito grata por ter todas estas pessoas na minha família", realçou ainda a jovem, que estendeu o seu agradecimento aos seguidores: "Obrigada desse lado a quem me enviou sempre mensagens de força".

"Um feliz ano novo para vocês todos e não se esqueçam que a família e quem amamos estão sempre em primeiro lugar. A saúde é o mais importante, por isso cuidem bem dela", termina.

