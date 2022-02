Margarida Aranha e o namorado, Gonçalo, decidiram concretizar um sonho antigo: conhecer o Dubai. O casal, que vive no Alentejo, embarcou a bordo de um cruzeiro de sonho através do qual têm desfrutado do melhor dos Emirados Árabes Unidos.

Na sua conta oficial de Instagram, a antiga concorrente do programa 'Love On Top' tem partilhado com os seguidores os melhores momentos destas férias cheias de momentos românticos.

