Margarida Aranha decidiu dar um novo rumo à sua vida. A famosa antiga participante do 'Love On Top', da TVI, deixou Portugal e mudou-se para o Dubai.

A novidade foi anunciada através das redes sociais da jovem, que gravou um vídeo onde explicou que vai trabalhar e viver nos Emirados Árabes Unidos.

Margarida conta que estava a precisar desta mudança na sua vida.

A ex-'Love On Top', que ficou solteira nos últimos meses, está agora a contar com a ajuda de Angélica Jordão - ex-concorrente do reality show 'A Quinta'. Angélica vive há vários anos nos Emirados Árabes Unidos com o marido.



© Reprodução Instagram/ Margarida Aranha

