Com a diferença horária entre Lisboa e Paris (em França é uma hora a mais que em Portugal continental), Margarida Amaral Domingues já está a celebrar o seu 23.º aniversário, uma data que comemora esta quarta-feira, dia 30 de agosto.

A namorada de Gonçalo Ramos usou a sua conta no Instagram para partilhar algumas fotografias deste momento especial, mostrando um grande ramo de flores, o bolo - em cor-de-rosa com flores brancas e a frase '23 anos de desejos de princesa' - e o seu look, composto por um vestido comprido também em rosa, um colar, brincos e o cabelo apanhado num rabo de cavalo.

"Em Paris já faço anos", escreveu a jovem, na legenda das fotos.

Gonçalo Ramos deixou um comentário felicitando a namorada. "Parabéns, meu amor! Amo-te", escreveu o jogador do PSG, de 22 anos.

Recorde-se que com a mudança de Gonçalo para o PSG este verão, a namorada decidiu acompanhar o jogador e mudar-se também para Paris.

