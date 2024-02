Eis que Marco Paulo trava uma nova batalha contra um cancro, desta vez, no fígado. A revelação foi feita pelo próprio artista, de 78 anos, numa entrevista que deu a Júlia Pinheiro, na SIC, esta segunda-feira, 19 de fevereiro.

"Não sei o meu dia de amanhã, vivo um dia de cada vez", afirmou, notando que não tem conhecimento de quando terminam os tratamentos.

O cantor, que iniciou os ciclos de quimioterapia há três semanas, afirmou que estava "recuperado, mas não curado", uma vez o cancro estava controlado.

"Mas infelizmente quando estava para receber a notícia de que estava tudo resolvido apareceu-me no fígado", adianta. "Agora estou a fazer tratamento no fígado para curar esse tumor e vou fazendo quimioterapia - que não é igual, não é tão agressiva", diz, por fim.

Veja o momento.

Recorde-se que há três anos, Marco Paulo foi diagnosticado com um cancro da mama, o qual venceu. Entretanto, descobriu que também tinha no pulmão, tendo sido submetido a tratamentos no ano passado.

