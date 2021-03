Marco Paulo esteve nos últimos dias no centro da polémica depois de ter sido revelado pela TVI um comunicado, feito em jeito de "desmentido oficial", no qual a estação revelava que teria sido o cantor a oferecer os seus serviços à estação e não o contrário.

A estação fala numa "tentativa tosca e grosseira de especulação sobre o valor de mercado de Marco Paulo" depois de terem sido reveladas imagens de um suposto encontro entre o cantor e elementos da TVI.

A estas acusações o cantor respondeu esta segunda-feira em direto no programa 'Júlia'.

"Eu não fiz mal a ninguém. Matei alguém? Roubei alguém? Porque é que hei-de estar agora aqui a chorar?", começa por reagir o músico ao ser questionado por Júlia Pinheiro se estaria bem.

"Só venho aqui à Júlia para algumas coisas que foram faladas e eu não gostei", esclarece.

"Não admito que por motivos de audiência ou de canais me metam numa situação que não gosto", realça, dando conta de que terá sido "metido numa teia" na qual não teve "culpa nenhuma".

Para o cantor, a questão é simples: "Há dois canais e há uma pessoa que é disputada", neste caso o próprio.

Marco Paulo diz ter sido abordado por uma pessoa ligada à TVI, cujo nome prefere não revelar, para que considerasse uma possível colaboração com a estação de Queluz de Baixo.

"Oferecer para pedir trabalho não é ofensa, não é crime. Dizem que eu andei a aproveitar para fazer subir a minha cotação, eu não faço parte da bolsa. Eu tive conversações com as pessoas, falei com a SIC, que sempre mostrou interesse, falei com o outro canal e pediram-me se não me importava de ter um almoço com algumas pessoas da administração do canal", revela o cantor, fazendo questão de reforçar que não terá sido o próprio a pedir este almoço: "Ninguém vai almoçar a uma casa que não seja convidado".

Marco Paulo fiz que a TVI enviou um motorista para o ir buscar e levar, dando-se então o dito almoço.

Deste almoço de que fala terá resultado um acordo, o cantor tinha de receber uma proposta até sexta-feira passada. "Essa proposta nunca aconteceu", refere.

"Nunca falei em dinheiro com ninguém, pela alma da minha mãe", garante.

"Tinham-me dito que ia receber essa proposta e que se eu até à noite não ligasse a dizer qualquer coisa, iam fazer um comunicado", confessa, dando conta de que ficou "desiludido e muito triste" com a pessoa da TVI com quem tinha conversado e com o referido comunicado.

Marco Paulo afirma ainda que a pessoa da TVI a quem se refere foi "muito deselegante" por não ter voltado a falar consigo, tendo sido esta pessoa que lhe prometeu que seria "a segunda figura do canal" e faria "um concerto num cruzeiro".

"Essa coisa de oferecer-me a um canal onde eu trabalhei e nunca me pagaram nada não é uma bonita atitude que se tem com alguém, servimo-nos do trabalho dessa pessoa e não lhe pagamos", termina, deixando duras farpas ao canal.

Quanto à sua continuidade na SIC, Marco Paulo revela que tem contrato apenas até ao final de abril. O cantor diz ter várias ideias para um futuro em televisão, mas reforça que não tem ainda nenhum contrato assinado e que estes projetos podem ser feitos em qualquer outro canal.

