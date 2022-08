Depois de ter recordado no 'Alô Marco Paulo' o momento em que perdeu a visão e atuou na mesma nos Açores, Marco Paulo fez questão de esclarecer que essa é já uma história 'antiga'.

"Quando isso aconteceu, não quis falhar com os concertos porque achei que as pessoas tinham o direito de me ver cantar. Não disse ao meu médico [na altura] porque ele ia proibir-me. Mas eu não queria desiludir as pessoas, eu amo o meu público", destacou.

Durante a conversa com Diana Chaves, afirmou: "E mesmo que tivesse um problema de visão, cantava na mesma, eu canto com a boca".

No 'Casa Feliz', esta quinta-feira, Marco Paulo realçou que tem marcado um concerto para o próximo sábado, 6 de agosto, e está preparado para subir ao palco. "Está tudo bem, estou bem disposto. Quero avisar que estou bem, ainda ontem fiz um ensaio, vou fazer outro e lá estarei", frisou, explicando que devido aos problemas de saúde não será um concerto de três horas, mas sim de uma hora e meia a duas horas.

O cantor falou sobre a nova luta, uma vez que está a batalhar contra um cancro do pulmão. No dia 9, diz, vai voltar a ser visto por um médico para perceber os resultados do tratamento que fez até aqui. Nessa altura vai saber se precisará de mais tratamento ou não.

Ainda assim, salienta, "é um homem feliz" e "grato a Deus". "Não sei o dia de amanhã, não sou o super homem, sou uma pessoa como qualquer outra", acrescentou, destacando também que tem seguido todas as indicações médicas.

