Durante uma conversa com Diana Chaves, Paulo Matos foi questionado sobre como é que o ator é enquanto pai.

"Sou um pai galinha, completamente. Muito preocupado, tento ser muito presente, desde sempre. Presente demais, eles às vezes dizem-me 'pronto, pai, já chega'. Nunca é demais, na visão dos pais", destacou o artista, mostrando-se 'babado' pelos filhos.

De referir que Paulo Matos tem três filhos, Vasco, Diana e Susana.

Veja aqui este momento da conversa do ator com a apresentadora do 'Casa Feliz', da SIC.