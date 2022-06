Marco Paulo e Ana Marques conduziram este sábado, 4 de junho, um especial do programa 'Alô Marco Paulo'. O formato completou o primeiro aniversário, tendo hoje ficado a emissão marcada pelo momento em que, pela primeira vez em televisão, o cantor confirmou estar a passar por um novo problema de saúde.

"O problema que possa estar a acontecer comigo é um problema que é meu, é um problema que tenho de resolver, um problema que está ente mim e toda a equipa medica - a quem agradeço muito", começou por afirmar.

"Preciso do vosso apoio, preciso da vossa força, preciso das vossas orações para ultrapassar uma situação complicada como estou a atravessar", disse ainda, prometendo em breve falar, na SIC, com mais pormenor sobre o tema.

Marco Paulo, recorde-se, terá revelado esta semana em entrevista à TV Guia que foi diagnosticado com um novo tumor. "É um problema pulmonar. É um problema no pulmão direito", cita a publicação.

Marco Paulo, atualmente com 77 anos, teve um cancro no abdómen em 1996 e um cancro da mama em 2020. Há quatro anos foi operado a um rim e no ano de 2018 sofreu um princípio de AVC, que o deixou cego durante um período de tempo.

