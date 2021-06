Marco Paulo está a ser alvo de duras críticas nas redes sociais pela sua postura no programa 'Alô Marco Paulo' - um formato dedicado à vida e carreira do cantor, apresentado por Ana Marques.

Depois do episódio transmitido este sábado, vários telespectadores correram às redes sociais da SIC para lamentar a alegada "falta de educação" do músico para com Ana Marques.

"O Marco Paulo acabou de dizer para a Ana Marques: 'Mas eu tenho que falar… o programa é meu, não é teu'. Falta de educação e polimento para com uma pivot como a Ana Marques. Sinceramente, quer ter um programa com o seu nome e não sabe o alinhamento. Fala por cima dos outros e é mal educado. É tão egocêntrico e cheio de si", escreveu uma espectadora.

"Só fala dele, manda calar os outros e diz que o programa é dele. Não tem condições", atirou um outro seguidor.

Por outro lado, houve quem criticasse a longa duração do programa, afirmando que é "um sacrilégio" e que se está a tornar "massacrante" o tempo de antena que o canal presta ao músico.

