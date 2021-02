Marco Costa é dono de uma pastelaria de rua, a 'Receitas Com Segredo', localizada em Telheiras, e foi precisamente no papel de comerciante que voltou esta quinta-feira a manifestar nas redes sociais o seu desagrado perante as medidas adotadas pelo governo neste novo confinamento relacionado com a pandemia de Covid-19.

"Vender um café ou um sumo à porta não se pode para não acumular pessoas. Vender raspadinhas e estarem à porta a raspar já se pode. Entendo, é um bem essencial. Muita confusão naquelas cabeças", lamenta o famoso pasteleiro.

Recorde-se que perante as atuais medidas adotadas pelo governo português, Marco Costa, bem como todos os outros comerciantes, donos de restaurantes, cafés e pastelarias, está impedido de vender bebidas ao postigo no seu estabelecimento.

