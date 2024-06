Fernando Semedo falou abertamente sobre a fase desafiante que tem vivido nos últimos tempos, depois de ter aberto um restaurante em Queluz de Baixo, 'Reservado'. Após a entrevista com Manuel Luís Goucha, o chef fez uma publicação no Instagram.

"Numa das fases mais duras da minha vida, só eu sei o bem que sabe receber este 'colo'. A força que esta conversa me deu e me empurrou para seguir em frente. O que o futuro me reserva, não sei. Mas, para já, recuso-me a desistir. Obrigado Manuel Luís Goucha, TVI e toda a produção pelo respeito e carinho", disse.

Após a partilha foram muitos os comentários que Fernando Semedo recebeu, destacando-se as palavras de Marco Costa.

"Às vezes na vida só precisamos mesmo de colo! Colo de alguém que não nos julgue! Acredita em ti! Aprende com os erros que se comete, todos erramos também e crescemos com isso! Enxuga as lágrimas e lembra-te porque começaste! A vida é sobre aguentar as pancadas e seguir em frente! Temos de estar atentos aos sinais, desviar-nos do que nos afasta do sonho mas caminhar sempre em frente! Abraço-te daqui! Aperta contigo, mano", comentou.

