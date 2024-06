Fernando Semedo falou abertamente das dificuldades com o restaurante que abriu em Queluz de Baixo, 'Reservado', no 'Goucha', da TVI.

Muito emocionado, o chef confessou: "Há muitos meses que não sei o que é tirar um ordenado para mim. Chego ao final do mês e desde que consiga pagar o meu carro e as minhas coisas, é assim que tenho vindo a viver".

Num momento "frágil", lamentou: "Parece que sinto que as pessoas não acreditam em mim". Além disso, confessou também: "Tenho a minha família, tenho a Ana [namorada], alguns amigos que são próximos, mas parece que caminho sozinho. Há momentos em que não sei para onde é que estou a ir".

Fernando Semedo admitiu que "já lhe apeteceu desistir" e "há momentos em que pensou fechar" o restaurante. No entanto, mantém-se de pé para continuar com o negócio porque seria "muito mais difícil fechar a porta e desistir do sonho".

Sobre a relação com Ana, contou que estão juntos depois de uma fase difícil que viveram. "Eu na Ana vi uma mulher muito madura, muito boa mãe e uma mulher de família", destacou.

No final da entrevista com Manuel Luís Goucha, Fernando Semedo realçou: "[Quero dizer às pessoas] para acreditarem em mim, que me dêem uma oportunidade e me deixem seguir o sonho".

No restaurante, diz, entre vários pratos, vão encontrar "comida com muita alma, cozinha portuguesa, vão provar o melhor bacalhau à brás e têm o melhor bolo de bolacha".

