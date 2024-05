Fernando Semedo está a viver um drama muito duro que pode custar-lhe um sonho. O chef abriu o restaurante 'Reservado', mas dois meses depois corre o risco de fechá-lo por dívidas acumuladas.

No 'Dois às 10' de hoje, dia 16 de maio, falou-se das dificuldades sentidas pelo ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' neste negócio que foi aberto em conjunto com a então namorada, Ana Amado Pinto. Os dois ter-se-ão separado entretanto, o que piorou ainda mais a situação.

"O restaurante está muito bonito, mas ele não está a conseguir faturar para aguentar todas as despesas", começou por explicar Merche Romero.

Já Cláudio Ramos acrescentou que Fernando Semedo disse que 'pensava que ia correr melhor' este negócio e que está 'farto de trabalhar', o que aumenta a desilusão sentida.

O apresentador disse também que o restaurante chegou a ter nove empregados, o que Merche considera ser um número muito grande para "o espaço em si".

"Não sei se não foi um passo maior do que a perna num curto espaço de tempo", justificou ainda Cláudio, que se mostrou triste com esta notícia.

