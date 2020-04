Num momento difícil como este por que o mundo está a passar atualmente, a solidariedade para com o próximo tem de aumentar e foi precisamente este o apelo que Marco Costa fez na sua conta de Instagram.

Numa publicação que fez na rede social, afirmou: "Hoje tomei a iniciativa de fazer este pão para ajudar alguém! Não é muito eu sei, mas pelo menos a diferença no dia de algumas famílias há de fazer", sublinha.

Entretanto, lança o desafio: "Peguem na receita que vos ensinei e façam um pão para ajudar quem mais precisa, um vizinho, um amigo, um sem abrigo, uma instituição, etc! Se temos para ajudar então estamos melhor do que grande parte das pessoas que precisam de ajuda! Este é o meu desafio para todos vocês! Se metade dos que me seguem conseguirem fazer um pão, então pelo menos sei que a outra metade vai poder ter um pão para comer".

Leia Também: Vídeo: Marco Costa mostra a avó e explica porque andava "desaparecida"