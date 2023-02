"Cheguei, promessa paga": foi desta forma que Marco Costa começou uma publicação que fez nas redes sociais nas quais revela que concluiu a sua caminhada de fé até Fátima.

"Tive tempo para pensar no que iria escrever quando aqui chegasse, mas assim que cá cheguei comecei a chorar e de nada valeu as muitas horas a pensar nisto!", confessa.

"Saí sexta-feira, dia 3, sozinho de mochila às costas com uma promessa para cumprir! Fui pai de uma menina linda e perfeita, a Maria Emília, e agora tinha de fazer a minha parte ir a pé até Fatima!", conta.

"Embora tivesse amigos que queriam me acompanhar, achei que o devia fazer sozinho, e digo-vos já, foi a experiência mais dura da minha vida, mas também uma das mais enriquecedoras!", garante.

"Ao longo do caminho chorei, ri, achei-me maluco e também pensei mil e uma vezes no que estava a fazer! Sempre que pensei em desistir ligava para a Carolina, depois de limpar as lágrimas só por ver a minha filha, aquilo dava-me força e lembrava-me do motivo pelo que vim!", lembra.

Para o conhecido pasteleiro esta experiência "foi uma prova de superação", que aproveitou para deixar uma nota de agradecimento à filha, família e amigos.

"Este post é sobre mim! Sobre a minha fé e sobre os meus motivos! Ao longo do caminho li uma frase numa parede que vou adotar para a vida… 'Sejam bem-vindas as palavras que vêm por bem! A todas as outras não percam tempo pois ficaram a porta'. Estamos juntos", completa.

Veja as fotografias desta aventura na galeria.

Leia Também: "15 dias de ti, de nós". Filha de Marco Costa faz as delícias da mãe