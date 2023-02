Desde que veio ao mundo, Maria Emília tem feito as delícias do papás 'babados'. Falamos de Marco Costa e Carolina Pinto, que têm partilhado com os seguidores do Instagram momentos amorosos com a bebé, revelando-se encantados.

Este fim de semana, por exemplo, Carolina mostrou nas stories um ternurento retrato no qual a menina dorme calmamente ao seu colo.

"15 dias de ti, de nós. Obrigada Deus por esta benção", escreveu.

Veja a partilha:



© Instagram - Carolina Pinto

Vale notar que Carolina é também mãe de um menino, Vicente, fruto de um anterior relacionamento.

