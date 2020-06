O conhecido pasteleiro revelou-se incrédulo com o facto do evento do Partido Comunista se realizar na mesma, apesar da pandemia.

Depois de Fernando Rocha ter manifestado a sua indignação nas redes sociais pelo facto da Festa do Avante realizar-se este ano, apesar da grande maioria de todos os eventos que implicam a aglomeração de pessoas terem sido cancelados, eis que agora foi a vez de Marco Costa se pronunciar sobre o assunto. Nas instastories, o conhecido pasteleiro e marido de Vanessa Martins partilhou o cartaz do evento, não deixando de notar: "O exemplo tem sempre de vir de cima! Ninguém tem moral de pedir às pessoas para não fazer festas, quando o exemplo não é coerente! Cabe a cada um de nós pensarmos pela nossa cabeça e percebermos que o melhor é sermos conscientes nas nossas escolhas! Não é porque fazem festas que o temos de fazer! Temos de ver o melhor para nós pela nossa cabeça, sempre! Porque a nível de exemplos a vontade seria fazer o mesmo!". © Instagram/Marco Costa Leia Também: Marco Costa confessa: "Comigo às vezes também acontece não acordar feliz" Leia Também: Fernando Rocha sobre o Avante: "C**** na lei e ainda fazem um cartaz" Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram