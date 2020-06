Fernando Rocha usou a sua conta de Instagram para expressar a sua indignação com o facto de determinados eventos serem realizados mesmo com as restrições ligadas à pandemia do novo coronavírus, neste caso, a festa do Avante.

"Os que sobrevivem unicamente dos espetáculos, veem-se limitados e proibidos de fazer a única coisa que lhes dá o sustento e outros cagam na lei e ainda fazem um cartaz com este aglomerado de pessoas", começou por referir.

"Agora percebo quando dizem 'não há festa como esta' pois não, infelizmente não é para todos. Mas o mais correto é dizer a frase no plural e trocar o F por um BPs: e para aqueles que vão dizer que isto não é um festival de música mas sim politicocultural, eu só digo que desde que há cantores, músicos, técnicos de som e luz a passar fome, a minha vontade é dizer, vai para a p*** que te pariu mais o teu argumento. Mas é só a minha vontade, não vou dizer isso nunca... jamais", completou.

Eis a publicação:

