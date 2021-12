Marco Costa decidiu, generosamente, partilhar com os seus seguidores do Instagram uma receita que promete tornar ainda mais saborosa a época natalícia.

"Hoje partilho convosco uma receita deliciosa por dentro e por fora, inspirada na época festiva que aí vem. Imaginem um bolo em que vários tipos de carne de porco, enchidos e fumados, são rei", começa por realçar.

Segundo o famoso pasteleiro, "esta é uma opção de todas as horas, para partilhar com a família e todos se vão deliciar com o bacon crocante no exterior".

Eis abaixo a receita completa:

"Ingredientes

1 kg de farinha

200 g de margarina para bolo-rei

150 g de açúcar

10 g de sal

15 g de fermento de pão seco

5 ovos

50 g de bagaço

50 g de vinho do Porto

200 g de água

Presunto a gosto

Fiambre a gosto

Bacon a gosto

Chouriços a gosto

Coloque todos os ingredientes numa tigela, reservando parte do bacon;

- Com a batedeira e gancho, amasse até ficar com uma consistência elástica. Deixe repousar por 30 minutos.

- Com a batedeira e gancho, amasse até ficar com uma consistência elástica. Deixe repousar por 30 minutos. Pese bocados de massa com 500 gramas, estique com o rolo e recheie com os enchidos.

Enrole as pontas e deixe levedar até dobrar o tamanho.

Pincele com ovo batido e decore com o bacon à volta.

Leve a massa ao forno a 200º C durante 25 minutos.

Leia Também: Marco Costa continua a lamentar estar impedido de ver o cão Sadik