Por motivos profissionais, Marcantónio Del Carlo teve de se ausentar até ao norte do país durante dois dias que lhe pareceram "uma vida" longe da filha. De regresso a Lisboa, o ator mostrou-se radiante por estar de novo junto da pequena Simone, de dois meses.

"E foram só 2 dias e 1 noite fora de casa em trabalho, mas as saudades, essas foram já de uma vida que não faz sentido sem ela. Esta manhã, com a Simone nos braços, sinto outra vez que tudo é maravilhoso e que não há vírus nenhum que consegue assombrar este momento incrível que estou a viver", confessou na sua conta de Instagram.

Vale recordar que Simone é fruto do casamento do ator com Iolanda Laranjeiro.

